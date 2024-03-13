Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin\'in tercihi eser ve hizmet siyasetinden yana olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Mardin'in tercihinin istismar, kimlik siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum." - MARDİN
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İYİ Parti 27. Dönem eski Milletvekili Ahmet Çelik'in Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi Kemal Çelik, abisini bıçakladıktan sonra tutuklandı. Kemal Çelik, 'Kasten Yaralama' suçundan cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin'e verdiği güçlü desteğin Filistinli kardeşler tarafından bilindiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini vurgulayarak, geçmişten bugüne kadar yapılan yardımları hatırlattı ve Filistin mücadelesine olan bağlılığını dile getirdi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un sorunlarına çözüm üretemeyen, hizmet üretemeyen bir yönetim olduğunu belirtti. Kurum, kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına değinerek, 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacaklarını ve İstanbul'u rahat, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getireceklerini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şehidin görevli olduğu araçla geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti ve şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bayrak sevgisi ve memleket sevdasıyla hiçbir mücadele sırtlarını yere getiremeyeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin enerjide bağımsız olması için çalıştıklarını ve Şırnak'ın kısa sürede bir petrol şehri haline geldiğini söyledi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, siyasi gerilimlere gerek olmadığını söyleyerek, 'Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Sütaş tesisleri ve valilik binası ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, bir basın toplantısında askeri üniforma giyen bir kadına iltifat etti. Putin'in "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" demesi üzerine ufak bir şaşkınlık yaşayan kadın, gülümseyip, "İnanamayacaksınız ama hepsi bu." diyerek Putin'in iltifatına karşılık verdi.
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