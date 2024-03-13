Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin'in tercihi eser ve hizmet siyasetinden yana olacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin'in tercihi eser ve hizmet siyasetinden yana olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin\'in tercihi eser ve hizmet siyasetinden yana olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Mardin'in tercihinin istismar, kimlik siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum.

13.03.2024 17:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Mardin'in tercihinin istismar, kimlik siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum." - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin'in tercihi eser ve hizmet siyasetinden yana olacak - Son Dakika

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