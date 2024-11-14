Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.