Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

08.07.2022 12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşların ibadetleri ile kesilen kuranların kabulünü Allah'tan temenni eden Erdoğan, Abdurrahim Karakoç'un "Bayramlar Bayram Olsun" şiirinden dizeler okudu.

Erdoğan, "Mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla, 'Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun/ Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun/ Otlar, dikenler dolsun Nemrutların çanına, kolay gelsin işiniz/ Bayramlar bayram olsun' diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabb'imize hamdüsena ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramları yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayır hasenat vesilesi kılanları ayrıca tebrik etti.

Erdoğan, medeniyetleri ve kültürlerinden tevarüs ettikleri bayramları, çocuğundan yaşlısına, tüm insanların sevinç günleri haline dönüştüren gelenekleri yaşatan herkese şükranlarını sundu.

"Hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık"

Dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalar ile karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiklerini, böyle kritik dönemlerin millet olarak birlik ve beraberliğin, kardeşliğin önemini daha da artırdığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleri ile boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz."

Erdoğan, küresel ekonomideki bozulmanın ülkeye etkileri yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanların günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları bildiklerini aktardı.

Aldıkları tedbirler ve hayata geçirdikleri programlarla bunların üstesinden geldikçe ellerindeki imkanların ve kat ettikleri mesafenin öneminin daha iyi anlaşılacağını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamilesinin önünün türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. Bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun.

Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi yola çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunarak tamamlamak istiyorum. Bayram ile 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle uzunca bir ara ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kimi memleketlerine kimi tatil beldelerine doğru kimi de yaptığı alternatif programa göre yollara düştü. Şehirlerarası yolculuğa çıkan tüm vatandaşlarımdan kurallara harfiyen uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim. Bu duygularla bir kez daha Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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