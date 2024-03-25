Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin dünyanın bu coğrafyadaki varlığından öyle rahatsızlar ki kinleri hala diri"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir"

-"Akıl izan sahibi herkes biliyor ki mesele Erdoğan değil, Cumhur ittifakı değil doğrudan Türkiye'dir"

-"Son 30 yılının her günü ülkesine hizmetle geçmiş kardeşiniz olarak en çok hayıflandığım şey ülkemizdeki muhalefetin halidir"

-"Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevi yapabilen muhalefete sahip değildir"

-"CHP zihniyeti yerini hep darbe safında belirlediği için muhalefet tarafı boş kaldı"

-"Bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var"