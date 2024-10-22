Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin çocuklarını 'hizmet' diyerek, 'himmet' diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletin çocuklarını 'hizmet' diyerek, 'himmet' diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi... - Son Dakika
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