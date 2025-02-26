Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltukta ebediyen oturacak değiliz"
-"Ramazan'ı Şerif'i sizlerden iyi değerlendirmenizi istiyorum. Tüm Ramazan bizim için bir rahmet ayıdır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltukta ebediyen oturacak değiliz' - Son Dakika
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