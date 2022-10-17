Hediye, "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kayıt altına alınan yazıtın birebir kopyası olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İlteriş Kutluk Kağan, Moğolistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'u kabul etti - Son Dakika

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