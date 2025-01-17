Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefete) Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin"
"Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne ciddiyet ne olgunluk var"
"Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş soydaşlarımızın umutlarını kırmayın"
" Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın"
KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
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