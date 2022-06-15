Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nasreddin Hoca fıkrasıyla 6'lı masaya gönderme yaptı: Güya seçim tarihi belli olsa, adayları hazır. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nasreddin Hoca fıkrasıyla 6'lı masaya gönderme yaptı: Güya seçim tarihi belli olsa, adayları hazır.

15.06.2022 15:34

2023 seçimleri için muhalefetin aday belirsizliği sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nasreddin Hoca fıkrasıyla 6'lı masa liderlerine göndermede bulundu. Erdoğan anlattığı fıkranın sonunda, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme meselesi de Hoca'nın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Güya seçim tarihi belli olsa, adayları hazır." ifadesini kullandı.

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete henüz cumhurbaşkanı adaylarını belirlememeleri üzerinden yüklendi.

Eleştirilerini Nasreddin Hoca fıkrasıyla taçlandıran Erdoğan, "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme meselesi de Hoca'nın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasındaki ilgili kısım;

"Şimdi sizlere Nasreddin Hoca'nın meşhur bir fıkrasıyla altılı masanın durumunu izah etmek istiyorum: Hoca ihtiyaca binaen komşularından birinden borç almak zorunda kalmış. Ancak daha vadesi gelmeden adam alacağı için Hoca'nın kapısını aşındırmaya başlamış. Yine bir gün adam borcunu istediğinde Hoca, 'Şu anda yok ama çok yakında ödeyeceğim' demiş. Buna rağmen adam bırakmamış Hoca'nın yakasını, 'Söyle Hoca, ne zaman, kimden bulup vereceksin borcunu' diye üstelemiş. Hoca, 'Bak komşu, kapının önüne çalı ektim.' Adam 'Niye' diye sormuş.

Hoca, 'Koyun sürüsü geçerken yünleri çalıya takılacak' demiş. Adam 'Ee sonra' diye merakla sormuş. Hoca da 'Bizim hatun bu yünleri toplayacak, yıkayacak, tarayacak, eğirecek. Ben de götürüp pazarda satacağım. Senin paranı da işte o zaman ödeyeceğim' demiş. Bu cevap üzerine adam katıla katıla gülmeye başlayınca Hoca, 'Halden bilmez, gördün peşin parayı böyle gevrek gevrek gülersin değil mi?' demiş.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme meselesi de Hoca'nın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Güya seçim tarihi belli olsa, adayları hazır."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nasreddin Hoca fıkrasıyla 6'lı masaya gönderme yaptı: Güya seçim tarihi belli olsa, adayları hazır. - Son Dakika


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