Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

03.06.2022 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Çankırı'da konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım Çankırı'da konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement