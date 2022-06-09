Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan 'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhatabımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap... - Son Dakika

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