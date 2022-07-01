Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO mutabakatına YPG/PYD ve FETÖ'nün girmiş olması başarıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO mutabakatına YPG/PYD ve FETÖ'nün girmiş olması başarıdır"

01.07.2022 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO mutabakatına YPG/PYD ve FETÖ'nün girmiş olması başarıdır"

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, dünyada yaşanan gıda krizine ilişin Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeler yapılacağını belirterek, "Mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Biz aracı olarak gönderebiliriz. 20 civarı gemimiz orada, her an hareket etmeye hazır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, dünyada yaşanan gıda krizine ilişin Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeler yapılacağını belirterek, "Mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Biz aracı olarak gönderebiliriz. 20 civarı gemimiz orada, her an hareket etmeye hazır" dedi. Miçotakis'in açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, "Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaşalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava sahası ihlali yaptılar. Komşuysak, dostsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bizler bu sözleşmenin içine girmesi gereken teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bunlar kabul edildi. AB bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Artık bu PKK ile kabul edilebilecek bir terör mücadelesi değildir. Buraya PYD/ YPG ve FETÖ terör örgütlerini de yerleştirdik. Biraz yan çizmeye kalktılar ama bu bizim kırmızı çizgimiz dedik. Bunun NATO sözleşmesinin mutabakat zaptına özellikle PKK'nın dışında YPG ve FETÖ terör örgütü yerleşmiş olması bizim nasıl başarıyla çıktığımızın ifadesidir. NATO Zirvesi'nde de terörle mücadelemizi de Türkiye'deki bu gösterileri de, Avrupa'daki terör gösterilerini de yayınladık" dedi.

"Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, 147 kere hava ihlali yaptılar"

Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin Erdaoğan, "Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaşalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava ihlali yaptılar. Komşuysak, dostsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsun? Böyle bir ihlal yaparsanız benim Hava Kuvvetlerim de size gerekli karşılığı verecektir. Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Birçok lider, barıştırmaya çalıştı, şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

"20 civarı gemimiz orada, her an hareket etmeye hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında gıda krizi ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, " Arkadaşlarımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiyle görüşmeleri yapacak. Üzerimizden buğday, arpa, ayçiçeğini mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Biz aracı olarak gönderebiliriz. 20 civarı gemimiz orada, her an hareket etmeye hazır" İfadelerini kullandı.

"Son 7 şehrimiz sıkıntı yaşadı, bunların üstesinden geldik"

Erdoğan, "Son dönemlerde çok ciddi afetlerle karşı karşıyayız. Bakan arkadaşlarımız, kurum, kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayla kısa zamanda bunların üstesinden geldi. Son 7 şehrimiz sıkıntı yaşadı. Bunların da üstesinden geldik, geliyoruz. Bu afetleri sıfırlamak, olmaz demek mümkün değil. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO Zirvesi'nde tüm liderlerin 'Aracı olalım, Yunanistan'la bir araya getirelim' yaklaşımı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO Zirvesi'nde tüm liderlerin 'Aracı olalım, Yunanistan'la bir araya getirelim' yaklaşımı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını...
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, YPG, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO mutabakatına YPG/PYD ve FETÖ'nün girmiş olması başarıdır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
15:07 Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
15:04 Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 15:23:31. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO mutabakatına YPG/PYD ve FETÖ'nün girmiş olması başarıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement