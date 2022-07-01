Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO mutabakatına YPG/PYD ve FETÖ'nün girmiş olması başarıdır"

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, dünyada yaşanan gıda krizine ilişin Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeler yapılacağını belirterek, "Mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Biz aracı olarak gönderebiliriz. 20 civarı gemimiz orada, her an hareket etmeye hazır" dedi. Miçotakis'in açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, "Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaşalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava sahası ihlali yaptılar. Komşuysak, dostsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bizler bu sözleşmenin içine girmesi gereken teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bunlar kabul edildi. AB bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Artık bu PKK ile kabul edilebilecek bir terör mücadelesi değildir. Buraya PYD/ YPG ve FETÖ terör örgütlerini de yerleştirdik. Biraz yan çizmeye kalktılar ama bu bizim kırmızı çizgimiz dedik. Bunun NATO sözleşmesinin mutabakat zaptına özellikle PKK'nın dışında YPG ve FETÖ terör örgütü yerleşmiş olması bizim nasıl başarıyla çıktığımızın ifadesidir. NATO Zirvesi'nde de terörle mücadelemizi de Türkiye'deki bu gösterileri de, Avrupa'daki terör gösterilerini de yayınladık" dedi.

"Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, 147 kere hava ihlali yaptılar"

Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin Erdaoğan, "Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaşalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava ihlali yaptılar. Komşuysak, dostsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsun? Böyle bir ihlal yaparsanız benim Hava Kuvvetlerim de size gerekli karşılığı verecektir. Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Birçok lider, barıştırmaya çalıştı, şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

"20 civarı gemimiz orada, her an hareket etmeye hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında gıda krizi ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, " Arkadaşlarımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiyle görüşmeleri yapacak. Üzerimizden buğday, arpa, ayçiçeğini mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Biz aracı olarak gönderebiliriz. 20 civarı gemimiz orada, her an hareket etmeye hazır" İfadelerini kullandı.

"Son 7 şehrimiz sıkıntı yaşadı, bunların üstesinden geldik"

Erdoğan, "Son dönemlerde çok ciddi afetlerle karşı karşıyayız. Bakan arkadaşlarımız, kurum, kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayla kısa zamanda bunların üstesinden geldi. Son 7 şehrimiz sıkıntı yaşadı. Bunların da üstesinden geldik, geliyoruz. Bu afetleri sıfırlamak, olmaz demek mümkün değil. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL