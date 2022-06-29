Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için fuar alanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağı IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Merkezde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında ikili temaslarda da bulunacak. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın ayrıca TSİ 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİNİN GÜNDEMİ

Zirve'de 30 üye ülkenin lideri, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak. Rusya- Ukrayna savaşının NATO'ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek. NATO'nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündem maddelerinin arasında yer alırken, liderlerin Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar alması da bekleniyor.

(İHA)