Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Bir elinde silah tutularak siyaset yapılmaz. Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur"

-"Cumhur İttfakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından layıkıyla anlaşılmasını umut ediyoruz"

-"Ne pahasına olursa olsun bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsade etmeyeceğiz"

-"Vaadedilmiş topraklar hayalinin varacağı yer, büyük bir hüsran, hezimet olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın, İsrail bir siyonist terör örgütüdür"

"Tarih, elinde on binlerce çocuğun, kadının, sivilin kanı olan bir canavarı ayakta alkışlayanları asla ama asla affetmeyecektir"

-"Tek başımıza kalsak dahi asil duruşumuzu asla bozmayacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.