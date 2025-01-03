Erdoğan'dan Necip Fazıl Vurgusu

Politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl, şiirden tiyatroya, edebiyatın her sahasına mührünü vurduğu gibi siyasi, içtimai, tarihi konulara dair yazdığı kütüphane dolusu eserleriyle de yaşadığı dönemin gündemini belirlemiş bir isimdir"

" Bir müellif için sanatın, edebiyatın veya ilmin pek çok dalında yetkinleşip farklı eserlere hayat vermek elbette takdire şayan bir meziyettir"

"Böyle fikir adamını mirasını yaşatmak için 2014'ten bu yana düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'ni milli değerlerimizin genç kuşaklara aktarılması noktasında çok değerli görüyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nden açıklamalarda bulundu.