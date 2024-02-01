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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

01.02.2024 19:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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