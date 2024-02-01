Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Zeine\'i kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Nijer arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nijer'in siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirici adımlarına yönelik Türkiye'nin desteğini ifade etti, Türkiye'nin Nijer halkını mağdur eden dış askeri müdahalelerin karşısında durduğunu ve buna devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Nijer'e yönelik desteklerini artırarak sürdüreceğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için adımlar atılacağını söyledi. - ANKARA