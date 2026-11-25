Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Ankara'da düzenlenen 'Öğretmenlere Saygı Gecesi' programında öğrencilerle sohbet etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Öğretmenlere Saygı Gecesi' düzenlendi. Düzenlenen program sonrası öğrencilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret esnasında öğrenciler Erdoğan'ın Öğretmenler Günü'nü kutlarken, bir kız öğrenci Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" adlı şiirini okudu.