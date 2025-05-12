Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler... - Son Dakika
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