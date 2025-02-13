Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

13.02.2025 10:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. Erdoğan ve Şerif, fidan dikiminin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği saygı uçuşunu izledi. Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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