Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu. Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti. - ANKARA
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, beraberindeki ilçe belediye başkanları ile birlikte Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti. Öntürk, Hatay'ın ayağa kalkması için bugün itibariyle zor yükü hep birlikte omuzlayacaklarını söyledi.
Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, yenilenecek seçimler ile ilgili yapılan açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Vali Dallı, trafik işaretlerine titizlikle uyulması ve hızdan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, can kayıplarının yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.
AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, bahçesinde budama yaparken başparmağını kaybetti. Kopan parmak ameliyatla yerine dikildi.
Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen 'Gazze gündemimizden düşmesin' etkinliğinde vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Özgür-Der üyeleri pankartlar taşırken, Özgür-Der Çorum Şube Başkanı Murat İslam, Gazze halkının direnişine vurgu yaparak Türkiye'nin daha somut adımlar atmasını talep etti.
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