Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari\'ye Togg aracı hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Togg aracı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ardından Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye de Togg aracı hediye etti. - İSLAMABAD
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