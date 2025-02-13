Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bulundu.