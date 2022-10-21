İki liderin yayın polemiği! Kılıçdaroğlu "Korktu çıkmıyor" dedi, Erdoğan iki cümle ile yanıt verdi - Son Dakika
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İki liderin yayın polemiği! Kılıçdaroğlu "Korktu çıkmıyor" dedi, Erdoğan iki cümle ile yanıt verdi

21.10.2022 13:11
İki liderin yayın polemiği! Kılıçdaroğlu "Korktu çıkmıyor" dedi, Erdoğan iki cümle ile yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunarak "Cesaretin varsa 2023 seçimlerinde karşıma çık" dedi. Kılıçdaroğlu da bu çağrıya "Sen önce canlı yayında karşıma çık" diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra Erdoğan için "Korktu" diyerek bir paylaşım daha yaptı. İki lider arasında devam eden bu polemikte son çıkış Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında son dönemlerde dikkat çeken bir polemik yaşanıyor. Erdoğan, önceki gün partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "Hodri meydan! Yüreğin yetiyorsa seçimlerde çık karşıma" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU CANLI YAYINA DAVET ETTİ

Bu çağrı sonrası gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" sözleriyle Erdoğan'a yanıt verdi.

"NE OLDU ERDOĞAN? GEL DEDİM GELMEDİN"

Kılıçdaroğlu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?" dedi.

ERDOĞAN'DAN İKİ CÜMLELİK YANIT

İkili arasındaki tartışma devam ederken konuyla ilgili son çıkış Erdoğan'dan geldi. Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisini canlı yayına davet etmesiyle ilgili "O, bu işin çok acemisi. Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA: İki liderin yayın polemiği! Kılıçdaroğlu "Korktu çıkmıyor" dedi, Erdoğan iki cümle ile yanıt verdi - Son Dakika
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