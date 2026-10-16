Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3-5 ayda 20’ye 30’a katlayana hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini onlara ödeteceğiz." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3-5 ayda 20’ye 30’a katlayana hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini onlara ödeteceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3-5 ayda 20’ye 30’a katlayana hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini onlara ödeteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3-5 ayda 20'ye 30'a katlayana hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini onlara ödeteceğiz."

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanPolitikaEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Piyasa düzenbazlıkları ile 3 lirasını sadece 3-5 ayda 20’ye 30’a katlayana hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini onlara ödeteceğiz." - Son Dakika
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