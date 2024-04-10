Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

Ceyhan Belediye Meclisi Ramazan Bayramı'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi

Ceyhan Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminden sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Aydar, Ceyhan'ı Adana'nın en gelişmiş ilçelerinden biri haline getireceklerini ve kararların oy birliğiyle geçeceğine inandığını belirtti. Meclis üyeleri ve başkanlık divanı seçimleri yapıldı. Başkan Aydar, ilçeye hizmet etmek için heyecanlı olduğunu ve en iyi şekilde görevini yerine getireceğini söyledi.