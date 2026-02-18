Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakara Suresi'nin 183'üncü ayetini paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar" dedi. - ANKARA