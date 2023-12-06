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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Yunanistan'a gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle yarın Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

06.12.2023 - 21:50,  Güncelleme: 22:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle yarın Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Yunanistan'a gidecek - Son Dakika
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