Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den Samsun’a hareket etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den Samsun’a hareket etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de gerçekleştirdiği programların ardından Samsun’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de gerçekleştirdiği programların ardından Samsun'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül Perşembe akşamı geldiği Rize'de toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, ardından AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yer aldı.

Hafta sonunu Rize'de geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi gününü ailesiyle birlikte memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda ve ardından ilçe merkezinde bulunan konutunda geçirdi.

Samsun'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Güneysu ilçesinden helikopterle Rize-Artvin Havalimanı'na geçti. Erdoğan, buradan da hava yoluyla Samsun'a hareket etti. Erdoğan'ın Samsun'da da toplu açılışlar ve çeşitli programlara katılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Samsun, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den Samsun’a hareket etti - Son Dakika

Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

14:31
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
14:01
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı Savcılık yakalama kararı çıkardı
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
13:49
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
13:24
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
13:19
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 14:49:17. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den Samsun’a hareket etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement