Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den Samsun’a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de gerçekleştirdiği programların ardından Samsun'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül Perşembe akşamı geldiği Rize'de toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, ardından AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yer aldı.

Hafta sonunu Rize'de geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi gününü ailesiyle birlikte memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda ve ardından ilçe merkezinde bulunan konutunda geçirdi.

Samsun'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Güneysu ilçesinden helikopterle Rize-Artvin Havalimanı'na geçti. Erdoğan, buradan da hava yoluyla Samsun'a hareket etti. Erdoğan'ın Samsun'da da toplu açılışlar ve çeşitli programlara katılacağı öğrenildi.