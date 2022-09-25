Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Roş Aşana Bayramı' için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Roş Aşana Bayramı' için kutlama mesajı yayımladı

25.09.2022 21:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Roş Aşana Bayramı' için kutlama mesajı yayımladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların 'Roş Aşana Bayramı' dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların 'Roş Aşana Bayramı' dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın 'Roş Aşana Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın asırlardır barış ve huzur içinde bir arada yaşıyor olması, ülkemizi her daim güçlü kılan en önemli niteliklerden birini teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz bu zenginliklerin, ülkemizi her anlamda daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır. Bu vesileyle, İbrani takvimine göre 'yılbaşı'nı simgeleyen 'Roş Aşana'nın, başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin 12'ye düşürülmesi eleştirilerine Putin üzerinden cevap verdi: Büyük liderler faiz düşürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Musevi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Roş Aşana Bayramı' için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:56 Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti
21:24 Elazığ'da gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı
21:10 İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti
20:54 Samsunspor teknik direktörünü buldu! Göreve Hüseyin Eroğlu getirildi
20:43 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna limanlarından 9 gemi hareket etti
20:37 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
20:04 Domuz avına giden 22 yaşındaki genç vurularak yaşamını yitirdi: 7 kişi gözaltında
20:05 Hamile kadına yedirilen lahanaya bebeğin tepkisi şaşkına çevirdi! O anlar ultrason kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 22:04:43. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Roş Aşana Bayramı' için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement