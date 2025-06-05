Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile görüştü - Son Dakika
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