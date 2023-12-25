Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaya hiçbir eser koyamayanlar, ülkesi ve milleti için samimiyetle çalışan devlet adamlarına sürekli engel çıkardılar"
"Yeni pisti iniş eski pist kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece havalimanımızın hava trafik kapasitesini iki katına çıkartacağız"
"Sene sonunda havalimanımızda seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını ön görüyoruz"
İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı 2.Pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla açıldı.
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