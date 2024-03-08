Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 8 Mart değil kalan 364 gün de kadınların günü olmalı"
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda açıklamalarda bulundu.
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Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, bölgesel korumacılık uygulamaları ve piyasa bölünmeleri gibi sorunları ele almak için daha fazla çaba göstereceklerini ve 2024 yılında birleşik bir iç pazar geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Luo ayrıca, adil rekabetin gözden geçirilmesi, işletmelerin yer değiştirmesi ve faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması için düzenlemeler getirileceğini belirtti. Çin'in uluslararası standardizasyon çalışmalarına da aktif olarak katılacağı ifade edildi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Arsuz ilçesinde düzenlenen halk toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Savaş, Hataylılara teşekkür ederek, desteklerinin kendilerine güç verdiğini belirtti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ve ailelere yönelik projelerinin lansmaınnı yapan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, projeleri 5 ana başlık altında sundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'a gerçekleştirdiği ziyarette Aydın Valiliği'ni ve Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Tunç, Aydın'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye ile diğer kurum ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek dağıttı. Şimşek, ayrıca Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde yatan kadınları da ziyaret ederek çiçek takdim etti.
AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarla ilgili kararlı duruşunu vurgulayan Acar, tüm kadınların gününü kutladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Erzurum'da bir ilkokul ve güzel sanatlar lisesini ziyaret eden Bakan Tekin, öğrencilerin müzik dinletisi ve sergilerini izledi. Ayrıca Bilim Erzurum'da öğrencilerin teknolojik ürünlerini inceledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheli, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler arasında eski emniyet amiri Hamza Turhan A. da bulunuyor ve MOSSAD'ın bu kişiyle temasa geçtiği tespit edilmiştir. Operasyon sonucunda, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen şüphelilerin, bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı ortaya çıkarılmıştır.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Küçük bir çocuğun 'AK Parti kral' sözlerine Akşener gülerek, 'O zaman İYİ Parti de kraliçe' cevabını verdi.
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