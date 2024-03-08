Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 8 Mart değil kalan 364 gün de kadınların günü olmalı" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 8 Mart değil kalan 364 gün de kadınların günü olmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda kadınların önemine vurgu yaparak, sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil, diğer 364 günün de kadınların günü olması gerektiğini belirtti.

08.03.2024 16:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 8 Mart değil kalan 364 gün de kadınların günü olmalı"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sadece 8 Mart değil kalan 364 gün de kadınların günü olmalı' - Son Dakika

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