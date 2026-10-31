Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık bilimlerine yeni eserler, yeni ufuklar kazandıran fakat bugün aramızda olmayan tüm doktorlarımızı rahmetle yad ediyorum."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık bilimlerine yeni eserler, yeni ufuklar kazandıran fakat bugün aramızda olmayan tüm doktorlarımızı rahmetle yad ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık bilimlerine yeni eserler, yeni ufuklar kazandıran fakat bugün aramızda olmayan tüm doktorlarımızı rahmetle yad ediyorum."
Kaynak: İHA