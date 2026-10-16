Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma ve Havacılık sektörümüzün 2002 yılında yerlilik oranı sadece yüzde 20 seviyesinde idi. Birçok malzemeyi ithal etmek zorunda kalıyorduk. Tedarikçiler bunları nerede ve kime karşı kullanacağımıza da karışıyordu." - Son Dakika