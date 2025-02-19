Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı var. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz."
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"CHP'de motor su kaynattı. Devreler yandı, Sayın Özel 85 milyona rezil oldu."
"Bu çatı altındaki hizmet mücadelemizde de Türkiye'deki çarpık muhalefet anlayışının tüm tezahürlerine tekrar tekrar şahit oluyoruz."
-"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşmasından duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyorum."
-(CHP kurultayı şaibe soruşturması) "Onlar adına biz utanıyoruz, bir an önce arınmaları lazım."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında konuştu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. - Son Dakika
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