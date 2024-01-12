Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat ile şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.