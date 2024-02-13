Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay\'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yüksekten düşme sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Tuğay'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

13.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, yüksekten düşme sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tuğay'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika


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