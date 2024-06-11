Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in ailesini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş'i kabul etti. Kabulde, Sinan Ateş'in vefatının ardından ailesine destek ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, ailenin yanında olduğunu belirtti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
12.06.2024 06:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in ailesini kabul etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?