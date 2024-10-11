Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'ndaki resmi karşılama töreni ve heyetlerin takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. İki lider, basın mensuplarına görüntü vermesinin ardından baş başa görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile iki hafta önce New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum arasında görüşmüştü. Erdoğan, daha önce 2017, 2019 ve 2022'de Sırbistan'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti. - BELGRAD