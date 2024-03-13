Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak\'ta halka hitap ettikten sonra kentten ayrıldı

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de MHRS randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu belirtti. Bakan Koca, randevuya gelinmediğinde başka bir hastanın hakkının gasbedildiğini söyledi. Ayrıca, uzman hekim sayısının 2 kat arttığını ve yan dal sorununun bundan sonra olmayacağını ifade etti.