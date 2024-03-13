Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak\'ta halka hitap ettikten sonra kentten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak Adliye Meydanı'nda halka hitap ettikten sonra kentten ayrıldı.
Şırnak'ta yapılan mitingin ardından Şırnak Valiliğine geçerek, Vali Cevdet Atay ve ilgililerden brifing alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'taki temaslarının ardından kentten ayrıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alandan ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına geçerek, helikopterle Mardin'e hareket etti. - ŞIRNAK
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısının, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildiğini duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'da yaptığı açıklamada, son 3 yıldaki ekonomik buhranın, yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının emeklileri zor durumda bıraktığını belirtti. Zeybek, Türkiye genelindeki seçim hedeflerini ve emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını vurguladı.
Balıkesir'de yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir takside düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Afganistan uyruklu 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi gözaltına alındı. Taksiye de el konuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP'nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum'un paylaşımına karşı kurumsal açıklama yaparak, M3 metro hattının uzaması sonrası araç eksikliği nedeniyle izdiham yaşandığını belirtti.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Tire'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Tugay, çiftçilerin üretiminin değerini artırmak için çaba göstereceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu belirtti. Bakan Koca, randevuya gelinmediğinde başka bir hastanın hakkının gasbedildiğini söyledi. Ayrıca, uzman hekim sayısının 2 kat arttığını ve yan dal sorununun bundan sonra olmayacağını ifade etti.
Ayvalık Belediyesi, pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve nakil hizmeti sağlayarak sosyal belediyecilik alanında öne çıkıyor.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TÜMSİAD ziyaretinde yaptığı konuşmada, İstanbul'da sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan ara teknik elemanların yetiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalar yapacağını belirtti. Ayrıca deprem dönüşümü, sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm gibi konuların da önemli olduğunu vurguladı.
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