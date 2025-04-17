Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ülkemiz için milli güvenlik meselesidir"

"Toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10 bin 633 tesisi hizmete açtık"

"Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. Toplam 50 milyar metreküp su depoladık"

"GAP Projesi, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir. Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacaktır"

"Tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet partisinin vizyonunu ortaya koyuyor"

"Bir tarafta ülkesi ve milletine adanmış aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini batıya şikayet eden zavallı zihniyet var

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile Türkiye'nin Sulama Amaçlı En Büyük Tüneli Olan Silvan Tüneli'nde Kazı Başlangıç Töreni'nde de konuştu