Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Alemibekaya irtihalinin 107'nci yıl dönümünde ulu hakan, cennetmekan Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - KUALA LUMPUR
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