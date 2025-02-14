Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz için tehdit unsuru olan terör örgütlerine barınma imkanı, yaşama şansı vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Şara yönetimine de bu konuda net tavrımızı belli ettik." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz için tehdit unsuru olan terör örgütlerine barınma imkanı, yaşama şansı vermedik, bundan sonra da... - Son Dakika
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