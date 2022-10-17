Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriğini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ile beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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