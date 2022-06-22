Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Resmî Törenle Karşıladı - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Resmî Törenle Karşıladı

22.06.2022 17:24

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud’u Cumhurbaşkanlığı’nda resmî törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud'u Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet bin Selman, bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'ı Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Veliaht Prens Selman, karşılama heyetinde yer alan bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı bürokratlarıyla tek tek el sıkıştı. Karşılamanın ardından görüşmelere geçildi.

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Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Resmî Törenle Karşıladı - Son Dakika

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