Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - ANKARA