Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
Erdoğan AK Parti Grup toplantısından sonra TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş ile Kurtulmuş'un makamında görüştü. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığı belirtiliyor. - ANKARA
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