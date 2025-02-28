Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibari ile artık yeni bir sayfaya geçilmiştir"

"Biz yapıcı eleştiriye, farklı fikirlere ve aykırı görüşlere sonuna kadar açığız"

"Demokrasimize ekonomimize zarar veren, adalet değil imtiyaz peşinde koşan girişimlere de eyvallah etmeyiz"

"Anayasamızda ilk dört madde şu anda neredeyse, biz de yanındayız yolumuza da öyle devam ediyoruz"

"Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifi ile başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibari ile artık yeni bir sayfaya geçilmiştir"

"Bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek ve gereken bütün tedbirleri alacağız"

" Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca, doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir"

"Terörsüz Türkiye'nin kazananı Allah'ın izniyle Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak milletimizin her bir ferdi olacaktır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Kanal 7'nin 30. yıl dönümü programında açıklamalarda bulundu.