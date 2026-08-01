Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var."

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var." - Son Dakika
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